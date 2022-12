(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper il capodei Casalesi Michelenel processo per il duplicedi Sebastianoe Umberto De(nipote del primo), avvenuto il 31 ottobre 2003 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Con, il giudice per l’udienza preliminare di Napoli Marcello De Chiara ha condannato all’al termine del rito abbreviato anche altri elementi di spicco delcome Enrico Martinelli e Giuseppeanche per Pasquale Spierto). Il gup ha inoltre inflitto 20 anni di reclusione a Claudio Giuseppe Virgilio e Francesco “Cicciariello” Schiavone, cugino dello storico capo dei Casalesi Francesco “Sandokan” Schiavone, 12 anni ad ...

...condannatoall'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Foggia. Ad oggi gli esecutori materiali del quadruple...è in carcere dal 16 ottobre 2018 , era stato arrestato dalla polizia perché avrebbe ...puglia strage Omicidio Caterino-De Falco: ergastolo per Zagaria e per i vertici del clan Ergastolo per il capoclan dei Casalesi Michele Zagaria nel processo per il duplice omicidio di Sebastiano Caterino e Umberto De Falco (nipote del primo), avvenuto il 31 ottobre 2003 a Santa Maria Capu ...SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono stati condannati all’ergastolo Michele Zagaria, Pasquale Spierto, Emilio Martinelli e Giuseppe Caterino. Sono le condanne più importanti relative al processo sul ...