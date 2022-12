Occhio al Marocco | solo loro possono dar fastidio alle big del mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ben ritrovati nella seconda fase del Mondiale. Tutti i continenti sono rappresentati per la gioia di Infantino, ma la qualità dei contendenti non cammina di pari passo. Non ci sono nomi nuovi che possano catturare l'attenzione degli osservatori, i migliori giocatori sono ancora quelli che attualmente partecipano ai campionati europei, specialmente in Premier e Serie A. Anche se spira un vento favorevole al calcio dell'Est, la Corea del Sud lo rappresenta più di tutte e nel suo gruppo figurano il veterano Son e Kim. Un mondiale decisamente diverso da quelli del passato non fosse altro per la sua strana collocazione nel bel mezzo della stagione calcistica, ma soprattutto per i risultati sorprendenti registrati, oltre al fatto che nessuna delle squadre vincitrici del proprio girone ha concluso a punteggio pieno. Un dato che ci fa ipotizzare come possa essere aperto a qualsiasi risultato, ...