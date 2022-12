Obbligo vaccinale | l’annuncio del ministro Schillaci | “Non esisterà più”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un cambio di tendenza netto e in linea con quanto promesso negli scorsi mesi: in un’intervista a Libero, il neodella Salute Orazioha chiarito la posizione del governo in merito all’. “Sul Covid è tempo di dare un messaggio di discontinuità con il passato. La popolazione è esasperata, perfino in Cina ormai si ribellano a chiusure e divieti. Siamo entrati in un’altra fase, non più degli obblighi ma della persuasione: responsabilizzare i cittadini, non obbligarli. Oggi in Italia ci sono temi sanitari più importanti e impellenti del virus”. Niente più, dunque,, nemmeno per il personale sanitario: è questo il messaggio lanciato da. “Non rimetteremo l’...

