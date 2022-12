Nuovo Forno del Pane | bando per residenze artistiche

sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Su iniziativa del Comune e della Città metropolitana di Bologna , l'innovativa esperienza deldel Pane, nata al MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna nel 2020 per far fronte all'emergenza Covid - 19 e supportare gli artisti offrendo loro uno spazio di produzione, si apre al ...I fondatori Pasquale Polito e Davide Sarti puntano a raccogliere capitali per avviare una struttura in Abruzzo, digitalizzare le imprese ... Nuovo Forno del Pane Metropolitano Outdoor Edition Passaggio di testimone in Città Alta, in via Colleoni, tra l’Antica panetteria Tresoldi (che aveva abbassato la saracinesca lo scorso 31 agosto) e il nuovo Carrefour Express. L’inaugurazione è fissata ...Dobbiamo spingere perché nascano nuove imprese sostenibili ... narrata da Gaetano Giunta, del Forno Santa Rita, di cui ha raccontato Salvatore Spinello, mentre Michele Paruzzo ha raccontato la storia ...