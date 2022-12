Nuoto | stroncato a 65 anni da un infarto Sandro Sola | primo italiano iridato nel pinnato

(Di lunedì 5 dicembre 2022) E’ morto all’età di 65, modenese, molto conosciuto negli ambienti sportivi per i suoi trascorsi agonistici nel. Un malore improvviso lo hanella giornata di sabato nella sua abitazione di Modena. Dopo aver giocato e allenato nella Città dei Ragazzi di basket, si era dedicato per moltialcon la società Bruno Loschi, conquistando,, il titolo mondiale, prendendo inoltre parte ai World Games. Laureato Isef, negli ultimisi era dedicato all’attività di osteopata. Lascia la moglie e due figli. Domani i funerali alle 15 nella chiesa Sacra Famiglia di Modena L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Modena, è morto Sandro Sola, primo italiano a vincere un mondiale di nuoto pinnato E' morto all'età di 65 anni, Sandro Sola, modenese, molto conosciuto negli ambienti sportivi per i suoi trascorsi agonistici nel nuoto. Un malore improvviso lo ha stroncato nella giornata di sabato ...