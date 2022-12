Nuoto | Quadarella pronta per i Mondiali in vasca corta | “Siamo una bella Nazionale”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Stiamo andando abbastanza bene. Lo abbiamo dimostrato nell’ultima stagione, fraed Europei.unae sono contenta e orgogliosa di farne parte”. Simona, intervistata da Sky Sport, èad essere nuovamente protagonista in occasione deidiin. L’azzurra guiderà un team che scenderà indal 13 al 18 dicembre a Melbourne: “Anche se sono giovane, sono una delle veterane del gruppo e questo mi trasmette più senso di responsabilità. “Prendere medaglie è sempre importante. Vincere a Roma è stata una grande emozione. Ho un bellissimo ricordo degli Europei in casa. La? E’ sempre più ...

