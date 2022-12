Nuoto in Vasca Corta | conto alla rovescia ai Mondiali | le gare degli Azzurri e gli orari

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Meno duepartenza. Mercoledì la nazionale azzurra volerà in Australia dove l’attende la sedicesima edizione dei Campionatidiin. Palcoscenico la piscina all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria, che già nel 2007 ospitò la rassegna iridata inlunga. La novità saranno duenuove di fondo: ovvero i 1500 stile libero donne e gli 800 stile libero uomini per la prima volta in programma in un Mondiale in. Quarantacinque le presenze gara individuali per glicon nove staffette tra maschi, femmine e miste: “E’ il primo appuntamento internazionale dopo la splendida stagione 2022 – spiega il Direttore Tecnico Cesare Butini. La ...