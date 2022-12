Nona giornata Basket Serie A 2022 23 | il punto

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tutto secondo pronostico dopo la/23. La Virtus Bologna rimane sempre capolista a punteggio pieno dopo aver piegato Varese in trasferta(108-100), cosi come Milano che, vincendo a Sassari(92-63), si mantiene a -2 dai felsinei. Trento batte Pesaro(79-75) e sale al quarto posto dietro a Tortona che espugna Verona(80-102), mentre Brescia asfalta Napoli(95-72) e Brindisi raggiunge Venezia, sconfitta 75-63. Sorride per la seconda volta consecutiva la matricola Scafati che supera Treviso(89-72)./23: I RISULTATI VERONA-DERTHONA 80-102 DINAMO SASSARI-OLIMPIA MILANO 63-92 BRINDISI-VENEZIA 75-63 BRESCIA-NAPOLI 95-72 TRENTO-PESARO ...

RomaToday

Gli highlights di Reggio Emilia - Trieste , match valevole per ladel campionato italiano di basket di Serie A 2022/2023 , in cui la formazione ospite si è imposta sui padroni di casa mediante il punteggio di 79 - 84. In virtù di questo risultato la ...Vincono le prime della classe nelladi Serie A di basket. Dopo il successo di sabato di Tortona a Verona, anche la capolista Virtus si è imposta in trasferta a Varese per 108 - 100, mantenendo la sua imbattibilità in ... Promozione, Girone B: i risultati della nona giornata ROMA-Succede di tutto nella nona giornata del Campionato di Serie A2, che si apre su tutti i campi con un momento di sostegno a Fahimeh Karimi. Nel Girone A cade a sorpresa la capolista Valsabbina ...Vittoria importante in ottica Coppa Italia per l'O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che s'impone 60-56 sul Palagiaccio Firenze grazie a un ultimo quarto da 24-10 ...