No all’abolizione della parola Merito dal Ministero dell’Istruzione Opposizione all’attacco | “Azione e Italia Viva convergono con il governo”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In corso alla Camera la votdegli emendamenti per la conversione in legge del Decreto Legge Ministeri. Non passano gli emendamenti delle opposizioni per quanto riguarda l'abolizione" dalL'articolo .

... in attesafine dei miei giorni Non ci sto e non mi arrendo ma continuerò il mio scioperofame per l'del 41 bis e dell'ergastolo ostativo fino'ultimo mio respiro per far ...... il secondo è l'apertura del parlamento verso l'o ... soprattutto, se vuole che si plachi l'onda lungariscossa ... stando a un sondaggio commissionato proprio dalla Guida Suprema'...