Niente tris per Sofia Goggia | quinta nel SuperG | ma weekend clamoroso a Lake Louise

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo rimane salda Mikaela Shiffrin: il fenomeno americano guarda ancora tutte dall’alto verso il basso ma ildi gare a, in Canada, e soprattutto unain forma smagliante hanno fatto tremare la sua leadership. La campionessa bergamasca ha raccolto bottino pieno in discesa, con un due su due impressionante tra venerdì e sabato che ha confermato il suo feeling con le nevi nordamericane: cinque gare, cinque vittorie, una delle quali inche l’hanno proiettata a 19 successi e 42 podi in carriera in Coppa del Mondo. Non è riuscito ilnella giornata di domenica, che le sarebbe valso il sorpasso su Shiffrin e un po’ di rammarico per quell’avvio incerto rimane: piccole sbavature nella ...

tripletta per Sofia Goggia a Lake Louise, in Canada. Dopo le due strepitose vittorie in discesa libera nelle gare di venerdì e sabato, la sciatrice bergamasca ha chiuso con un buon quinto posto ...Mapaura: il destino aveva deciso da tempo che dovesse essere la serata di Dumfries. Che, ... ha infilato di sinistro in porta con un inserimento molto "interista" il pallone del. Sipari, ...Niente tripletta per Sofia Goggia a Lake Louise ... (La Gazzetta dello Sport) Non riesce il tris a Sofia Goggia nella sua amata Lake Louise. Goggia, che errore, poi la rimonta Errore grave di Goggia ...Dopo i due successi in discesa la campionessa bergamasca non brilla, Suter trionfa davanti a Huetter e Mowinckel ...