Nick Bollettieri | il coach-guru del tennis mondiale | perché è stato un rivoluzionario

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il più famosodidella storia,, è morto nella notte nella sua casa di Bradenton, in Florida. Dopo che nelle ultime settimane erano circolate voci sul...

"Sai qual è il dramma di diventare numero 1", chiedeva stampandoti in faccia il suo sguardo da vecchio paisà passato attraverso mille tempeste. "Che lo devi rimanere tutti i giorni. Per quello il migliore sono sempre io". Nicholas James ...E' morto a 91 anni James, maestro di campioni del tennis quali André Agassi, Monica Seles, Maria Sharapova. Dalla sua accademia Img sono passati big come Marcelo Rios, Pete Sampras, Boris Becker, Mary ...ROMA (ITALPRESS) – E' morto Nick Bollettieri. Lo storico allenatore di tennis statunitense, figlio di immigrati italo-americani, fondatore della "Nick Bollettieri Tennis Academy" (Nbta), è scomparso ...Il padre di tutti gli allenatori di tennis. Michelangelo Dell'Edera lo definisce così, Nick Bollettieri.