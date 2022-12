NFL 2022 2023 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVI, che ha visto trionfare i Los Angeles Rams sui Cincinnati Bengals, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVII, in scena il 12 febbraioallo State Farm Stadium di Glendale. TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE LENFLAMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -AFC EASTBuffalo Bills 9-3-0 Miami Dolphins 8-4-0 New York Jets 7-5-0 New England Patriots 6-6-0 -AFC NORTHBaltimore Ravens 8-4-0 Cincinnati Bengals 8-4-0Cleveland ...

Philadelphia Eagles (11 - 1) - Tennessee Titans (7 - 5) 35 - 10: vittoria impressionante di Philadelphia che non ha opposizione in attacco. Hurts domina con 380 yds su lancio e 3 td, AJ Brown riceve ...Sono i titoli della 13ª domenica, la prima giornata di football di dicembre sarà completata dal Monday Night Tampa Bay - New Orleans. Cincinnati - Kansas City 27 - 24 Per qualità la miglior ...San Francisco batte Miami senza il suo qb, fuori, come Lance, per tutta la stagione. Nuova grande prova di Hurts che trascina ancora gli Eagles. Bella partita ...Quella appena vissuta doveva essere una domenica contraddistinta da partite più interessanti del solito ma, purtroppo, ho come l’impressione che finiremo per ricordarla quasi esclusivamente ...