Neymar come Ronaldo e Pelé | entra nella storia del Brasile

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Mondiale in Qatar standofase finale e il Brasile resta una delle squadre favorite par la vittoria del titolo. I verdeoro hanno dimostrato tutta la loro qualità dominando il girone G e qualificandosiprimi. La Selecao affronta questa sera la Corea del Sud agli ottavi di finale e la vincente affronterà la Croazia ai quarti. Il Brasile ha dominato la partita, chiudendo il primo tempo con un 4-0 senza appello che con ogni probabilità condanna la Corea del Sud all’eliminazione. Gli uomini di Tite sono passati in vantaggio già al 7? con Vinicus Junior e al quarto d’ora Richarlison ha conquistato un fallo in piena area di rigore. Mondiali BrasileSul dischetto si è presentato, che ha trasformato il rigore in maniera perfetta portando il risultato sul 2-0. Per ...

Calciomercato.com

Quell'infortunio mi ha fatto soffrire parecchio, ho passato una notte a piangeresa la mia ... Al 13' Rete di, che dal dischetto col piattone destro batte Kim Seung - gyu tra i pali e firma ...L'ex Inter è uno dei giocatori ad aver segnato in tre mondiali diversi,Messi, Ronaldo e. Lui sorride ma non si scompone: ' Noi non abbiamo un Ronaldo, dobbiamo giocare da squadra se ... Brasile, Neymar come Pelé e Ronaldo: il dettaglio Il giocatore del Psg ha risolto i problemi alla caviglia, ma Vinicius, Richarlison e Raphinha fanno stare tranquillo il ct Tite. A vedere i verdeoro anche ...Il brasiliano protagonista contro la Corea del Sud. In Qatar per colmare la distanza dai compagni. Gli è sempre mancato qualcosa: il Pallone d’oro, lo status dei più grandi, l’amore incondizionato. Or ...