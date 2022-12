New Zealand si avvicina al record di velocità su terra | superati 200 km h

DOVE Viaggi

Il 28 novembre 1979 un McDonnell Douglas Dc - 10 - 30 della compagnia Airdecollò da Auckland per effettuare un volo panoramico in Antartide. Il volo però, organizzato per permettere ai turisti di sorvolare la Barriera di Ross fino al canale McMurdo, non giunse ...Max Sirena nel teamL'obiettivo resta quello di portare in Italia il trofeo velico più antico e prestigioso del mondo . E quando Patrizio Bertelli lancia la nuova sfida di Luna Rossa, Max ... Ora sugli aerei arrivano i letti anche in classe economica: ecco le cuccette di Air New Zealand A novembre 1979 il volo panoramico Air New Zealand 901 partito per l'Antartide, scompare dai radar, e a causa delle difficili condizioni meteorologiche si schianterà alle pendici del Monte Erebus, ucc ...Per entrambe le categorie di mezzi è richiesta la trasportabilità per via aerea a mezzo di velivoli del tipo Super Hercules (C-130J-30) in servizio con la Royal New Zealand Air Force e la possibilità ...