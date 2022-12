(Di lunedì 5 dicembre 2022) AGI - Si è chiuso in Lombardia il secondo round di congressi provinciali. Le votazioni - a Como, Varese, Lodi, Cremona, Pavia e- mettono fine alla lunga stagione dei commissariamenti decisi dalla segreteria federale. L'esito delle assise era particolarmente atteso dopo la vittoria a sorpresa, il 20 novembre, del 'nordista' Fabrizio Sala in provincia di Bergamo, territorio dove il Movimento è storicamente molto forte. In questa seconda tranche di votazioni, tutti gli occhi erano puntati su Varese, la 'Betlemme' leghista. Al Teatro sociale di Busto Arsizio, i militantipremiato il candidato sostenuto dall'establishment leghista, Andrea Cassani, 39enne sindaco di Gallarate, che ha battuto Giuseppe Longhin, appoggiato dal comitato del Nord. Nei giorni scorsi si era ritirato il terzo candidato, ...

AGI - Agenzia Italia

Una poltronaprima fila della platea del Teatro sociale di Busto Arsizio è stata riservata al ricordo dell'ex segretario Roberto Maroni , originario di Lozza. In suo ricordo, i militanti hanno ...ripresa poi è Saka a mettere il punto esclamativo sulla. Il c.t. Southgate può ritenersi più che soddisfatto: perso Sterling ha ritrovato Kane 'The Hurricane'. Oltretutto, gli inglesi si ... Nella sfida per le segreterie della Lega, i 'nordisti' hanno conquistato Brescia Sono 800 i milioni, sul miliardo di finanziamenti del Pnrr che toccano a Napoli, che già hanno avuto il via libera e in alcuni casi si sta già procedendo con le gare. Di tutto questo ...L'attaccante inglese del Chelsea, a sorpresa assente nella sfida contro i campioni d'Africa, ha voluto tornare immediatamente in Inghilterra per sincerarsi delle condizioni dei suoi familiari, e dei ...