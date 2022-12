Nave da crociera travolta da una onda anomala | le conseguenze

Una donna americana è morta e quattro passeggeri sono rimasti feriti a causa di un'onda anomala che ha investito ladaantartica Viking Polaris durante una tempesta la notte di martedì mentre navigava verso Ushuaia, in Argentina. In un comunicato Viking Cruises, arrivata in porto mercoledì, ha ...Un passeggero è stato ucciso e quattro sono rimasti feriti quando un'onda anomala ha colpito ladasulla quale viaggiavano durante una tempesta in Antartide all'inizio di questa settimana. La Viking Polaris è stata investita dal mare in burrasca la notte di martedì, mentre navigava ...Una donna è stata uccisa e altri quattro passeggeri sono rimasti feriti dopo che un’onda gigante ha colpito una nave da crociera. Lo ha comunicato la compagnia di viaggi Viking. Martedì, la Viking ...In una parentesi di bel tempo, gradito regalo dopo un sabato piovosissimo, il Campionato Invernale del CNRT ha messo in carniere altre due belle regate, che portano a cinque il numero delle prove disp ...