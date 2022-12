“Natività Vesuviana … Terra che produce bellezza” | gli eventi tra musica e tradizioni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dall’8 al 30 dicembre 2022, al via il Natale realizzato con la direzione artistica di Gino Rivieccio,chedal vivo, mostre, mercatini di Natale, percorsi turistico-culturali ed enogastronomici nei comuni di San Giorgio a Cremano (capofila del progetto), Portici, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Qualiano. E’ il Natale

NapoliToday

Dalle invocazioni devozionali dell'areasino alle nuove pagine scritte da Enzo Avitabile per raccontare la fede, di qualsiasi tipo. Con 'Sacro Sud' Avitabile abbandona contaminazioni e '...Dalle invocazioni devozionali dell'areasino alle nuove pagine scritte da Enzo Avitabile per raccontare la fede, di qualsiasi tipo. Con 'Sacro Sud' Avitabile abbandona contaminazioni e '... Natività Vesuviana: il Natale 2022 in cinque comuni tra grandi eventi, mostre e mercatini