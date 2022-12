“Natale tanto vale”; il nuovo singolo di Francesco Gabbani

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Esce il 9 dicembre, nelle radio e in digitale, "" (BMG) ilinedito di, un brano natalizio dal sapore malinconico. Ildovrebbe essere un periodo felice: luci, colori, musiche e pacchetti che si scambiano, cene con parenti e amici e incontri; un'atmosfera di magia che però non tutti riescono a vivere con spensieratezza. Per alcuni sono giorni di malessere e di malinconia ed è proprio a queste persone chesi rivolge nella canzone."è una canzone 'atipicamente' natalizia", racconta. "Io e Pacifico abbiamo provato a raccontare 'the dark side of Christmas'. ...