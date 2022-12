Napoli-Villareal | allo Stadio Maradona è già quasi sold out

Biglietti diSiamo già con l'acqua alla gola per quanto concerne i biglietti di. Si tratta della prima partita amichevole che la squadra allenata da Spalletti disputerà allo ......sabato 17 dicembre davanti al proprio pubblico allo Stadio Maradona contro ildegli ex Pepe Reina e Raul Albiol. Dunque, come quarta amichevole , seppur non ancora ufficiale, il...Il Napoli torna in campo nel corso di questa settimana, mercoledì la sfida all'Antalyaspor, domenica l'amichevole contro il Crystal Palace.Siamo già con l’acqua alla gola per quanto concerne i biglietti di Napoli-Villareal. Si tratta della prima partita amichevole che la squadra allenata da Spalletti disputerà allo Stadio Maradona, dopo ...