QUOTIDIANO NAZIONALE

Il trequartista del Groningen è finito nei radar azzurri grazie all'ex capitano, che aveva già propiziato l'acquisto di ...Chi è Tomas Suslov Calciomercato- Tomas Suslov è un calciatore classe 2002 del Groningen e nato in Slovacchia cheal. E' uno dei tanti talenti seguiti dal club azzurro, viste ... Napoli, piace Suslov: alla scoperta del nuovo pupillo di Hamsik - Sport - Calcio - quotidiano.net Il trequartista del Groningen è finito nei radar azzurri grazie all'ex capitano, che aveva già propiziato l'acquisto di Lobotka ...Il Napoli potrebbe pensare a un ex calciatore del Milan per rinforzare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti ...