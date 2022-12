Napoli | Hamsik consiglia il prossimo acquisto

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tomas Suslov è il nome nuovo in orbita. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Marek, nell’incontro di mercato andato...

Sono 18 anni che io sono alè stato un capitano esemplare, una persona straordinaria, un calciatore formidabile. Ce ne fossero come lui'. ...C'è un rapporto speciale con le persone, sarà felicissimo di venire a festeggiare qualcosa di importante a. C'è un filo comune tra Koulibaly, Zola e, hanno un cuore d'oro, li feci anche ...Fulvio Marrucco, legale di Hamsik e Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha speso qualche parola in merito ai due calciatori ex Napoli: “Marek è un ragazzo straordinario ...ForzAzzurri.net - Il legale di Marek Hamsik suggerisce quello che potrebbe essere il futuro dello slovacco dopo l'addio al calcio giocato Marek Hamsik potrebbe avere un ...