Napoli | ag Di Lorenzo | «Dall’estate che parliamo di rinnovo»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le parole di Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di, sul possibiledel terzino con ilMario Giuffredi, agente di Giovanni Di, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione contrattuale del suo assistito con il– «Ne stiamo parlandoperché il volere del calciatore è legarsi al, con calma procederemo nel colloquiare col club. Speriamo che quest’anno ci regali lo scudetto, così chiudiamo il cerchio e poi Giovanni può scrivere un libro, una storia da ‘Libro cuore’. Lui è arrivato in ritardo al calcio importante, ma lui è l’esempio della meritocrazia e si è guadagnato tutto sul campo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

