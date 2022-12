Napoli | 25 arresti oggi | 200 ambulanti sotto racket ma solo uno straniero ha denunciato il clan Mazzarella

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Su duecento «bancarelle»poste al «pizzo» presenti nel notissimo mercato della «Maddalena»un commerciante, non napoletano ma, ha...

Nei confronti degli indagati il gip diha emesso delle misure cautelari che la Polizia di ... tra i destinatari degli oltre ventiin carcere che la Polizia di Stato sta notificando nell'...... secondo gli inquirenti, coordinava le attività del gruppo Ferraiolo nel centro storico di. ... I destinatari degliin carcere riguardano : Enzo Barattolo, Alessandro Bilotti, Gennaro .... Un 36enne è stato bloccato in uno stabile del centro storico. L’altro pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Seggio de ...VIRENTI Antonietta e gli arresti domiciliari nei confronti di DELLA PORTA Gaetano, PRESTIERI Ciro, RICCIO Daniele, VIRENTE Maurizio. (Internapoli) Dalle prime ore del mattino a Napoli, nei quartieri ...