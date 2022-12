Morto a 91 anni Nick Bollettieri | fu maestro di Agassi e di altri big tennis

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’a 91Jamesdi campioni delquali André, Monica Seles, Maria Sharapova. Dalla sua accademia Img sono passati big come Marcelo Rios, Pete Sampras, Boris Becker, Mary Pierce Anna Kournikova, Jennifer Capriati Jelena Jankovic e le sorelle Williams. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

serenamente a casa, circondato dalla sua famiglia" si legge nel post pubblicato su Facebook. Non è stata comunicata la causa della morte. Protagonista di Sesame Street sin dagli'60 , ...Nicholas James Bollettieri,ieri notte a 91nella sua casa in Florida, è stato uno dei grandi visionari del tennis. Il suo capolavoro è stata la famosa Academy di Bradenton in Florida, ...ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Nick Bollettieri. Lo storico allenatore di tennis statunitense, figlio di immigrati italo-americani, ...È morto Nick Bollettieri, il coach delle stelle del tennis. Statunitense, ma figlio di immigrati italiani, aveva 91 anni. Tra i suoi allievi Becker, Agassi, le sorelle Williams e Maria Sharapova Nick ...