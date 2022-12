Morto a 91 anni Nick Bollettieri | fu maestro di Agassi e di altri big tennis

Rothschild, i figli restano a bocca asciutta. Tutto alla terza moglie Sir Evelyn de Rothschild èlo scorso 7 novembre all'età di 91, era il capostipite del ramo britannico della secolare dinastia bancaria . A due settimane dalla perdita, il ramo britannico dei Rothschild - si legge sul ...Un operaio di 30in un incidente sul lavoro questa mattina a Bologna. Dalle prime informazioni emerge che l'uomo è caduto dal tetto di un capannone in via Fossa Cava, zona Borgo Panigale nei pressi dell'...La donna, 43enne, sarebbe stata urtata da un'automobile mentre trasportava il figlio sul seggiolino. Ora è in gravissime condizioni in ospedale ...La produttrice Sabrina Sutherland ha riportato la notizia della morte di Strobel il 2 dicembre su Facebook, scrivendo: Sono triste di dover pubblicare che Al Strobel è morto la scorsa notte. Lo amavo ...