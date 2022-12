Mondiali | Senegal; Cissè | in ginocchio dopo terzo gol inglesi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) "I primi 30 minuti sono stati buoni, abbiamo avuto occasioni per segnare, ma senza riuscirci. Avevamo di fronte una squadra di forte impatto, che ci faceva indietreggiare, poi abbiamo preso due gol ...

Lo ha detto il ct del, Aliou Cisse, dopo la sconfitta con l'Inghilterra negli ottavi di ...il nostro livello nel continente e ora dobbiamo continuare per poter competere ai prossimi...Gli inglesi soffrono per mezz'ora ma poi archiviano la praticacon Henderson - Saka - Kane . Sabato 10 ai quarti sarà big match.Harry Kane si sblocca, Bellingham illumina e si candida a miglior centrocampista di questo Mondiale, la difesa ancora una volta tiene la porta ...Lo ha detto il ct del Senegal, Aliou Cisse, dopo la sconfitta con l'Inghilterra ... livello nel continente e ora dobbiamo continuare per poter competere ai prossimi Mondiali con squadre di questa ...