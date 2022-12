Mondiali Qatar 2022 | quarti di finale | le probabili formazioni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ledeidideidi. Si avvicina la final four nel torneo iridato ma prima c’è da vivere una fase che prevede i primi grandi incroci, come Olanda-Argentina e Francia-Inghilterra. Di seguito, ecco lecon le possibili scelte dei due commissari tecnici. Quali saranno i protagonisti in campo? Scopriamolo insieme. VENERDI 9 DICEMBRE Ore 16: Giappone/Croazia – Brasile/Corea del Sud (Rai 1) Ore 20: Olanda – Argentina SABATO 10 DICEMBRE Ore 16: Marocco/Spagna – Portogallo/Svizzera (Rai 1) Ore 20: Francia – Inghilterra (Rai 1) SportFace.

Aidi2022 ilfattoquotidiano.it tifa Marocco: le ragioni della nostra iniziativa (leggi) " Loro per arrivare innon hanno usato un comodo viaggio in prima classe . Per ... Mondiali Qatar 2022, oggi in campo Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud. DIRETTA Una full immersion di solo calcio della durata di circa dieci giorni. Tra stadi avveniristici sparsi in pochi chilometri quadrati di distanza e il sogno di alzare il trofeo più ambito di ...Un Ronaldo d'Arabia, insomma, nuovo sceicco nella terra degli sceicchi. In attesa dell'ufficialità della notizia e di un ultimo colpo di coda, chissà, ai mondiali in Qatar, sempre lì in zona, per ...