Mondiali | l’Inghilterra penosa si inginocchia davanti al Senegal che resta in piedi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic — C’è un termine inglese in voga da qualche anno, un insulto usato per bollare quella tendenza, tutta sinistroide, di mostrare perpetua debolezza e resa incondizionata ai dogmi del politicamente corretto, in particolare al verbo antirazzista e femminista: il termine è cuck, letteralmente il cornuto che trae piacere feticista nel vedere la moglie posseduta da terze persone. E cuck è l’unica parola che affiora sulle nostre labbra nel vedere le immagini del fischio d’inizio di Inghilterra –. Inghilterra si umiliaalDove la squadra inglese siall’unisono, a molla, in ossequio al Black lives matter — quel Blm che in Usa è ormai una barzelletta, sepolto da una coltre di scandali sui fondi rubati dai vertici per acquistare ville in quartieri bianchi — mentre il team africano ...