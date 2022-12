Mondiali | il caso Sterling | molla la nazionale inglese e torna a Londra dopo una rapina Ma la polizia smentisce le “minacce di violenza”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Raheemha lasciato ie il Qatar perre di corsa ache ladri sono entrati nella sua casa nella contea di Surrey, a sud est della capitale. La sua, l’Inghilterra, è scesa in campo domenica sera contro il Senegal (vincendo per 3 a 1), mentre l’attaccante del Chelsea era già in viaggio per raggiungere la sua famiglia. Dalle prime informazioni trapelate nella giornate di domenica, i ladri sarebbero entrati armati nella sua villa mentre erano presenti la compagna e le tre figlie piccole. Un fatto che, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe spaventato tutta la. Ma quanto riportato da un comunicato delladel Surrey al quotidiano ...

