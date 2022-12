Mondiali di Calcio Qatar 5 Dicembre 2022 - Palinsesto e Telecronisti Rai Sport - Rai 4K

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tutte le 64 partite dell’edizionedella Coppa del Mondo disaranno trasmesse, in diretta e in esclusiva, sui canali tv Rai. Nel dettaglio, 37 andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su RaiHD. In particolare, tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incon­tri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1. Rai 2 e RaiHD...

E' difficile dare un'identità precisa nel gioco di squadra che possa emergere, anche se la Spagna di Luis Enrique gioca il migliordei. Non era facile rischiare, i tecnici si stanno ...Dopo la sfida con il Senegal, vinta dall'Inghilterra per 3 - 0, ha parlato anche il ct Southgate che ha dichiarato: "A volte ilnon è la cosa più importante e la famiglia viene prima, ...Calciomercato Inter: Marcus Thuram, attaccante classe 97', in questa stagione con la maglia del Borussia M'Gladbach ha collezionato 17 presenze con 13 gol ...e si accende Kane (prima rete per lui in questi Mondiali). Andiamo a vedere insieme cos’è successo. Per vedere il primo vero pericolo bisogna aspettare 13' quando Tchouameni calcia una stilettata nell ...