Mondiali | Dest parla sui social dopo la sconfitta dei suoi USA

...vorrebbero incassare almeno 20 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo dell'esterno destro statunitense che si è messo in luce con la maglia della sua nazionale aiin Qatar....Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Milan Negli ottavi di finale del Mondiale in Qatar, gli USA di Sergiñoescono sconfitti per 3 a 1 contro l'Olanda al Khalifa International Stadium. Il terzino ha disputato, oltre a un buonissimo torneo, una grande partita, ingaggiando dieci duelli nel corso del ...I blaugrana vorrebbero incassare almeno 20 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo dell'esterno destro statunitense che si è messo in luce con la maglia della sua nazionale ai mondiali in ...In Italia abbiamo conosciuto Weston McKennie e il neo-arrivato Sergino Dest, in forza al Milan ... tra le amichevoli e questi Mondiali del Qatar 2022, è sicuramente la tropap fretta. Momenti di gran ...