Mondiali calcio 2022 | l’Inghilterra ci crede | “Possiamo battere la Francia”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Netto 3-0 sul Senegal ieri per: i vice campioni d’Europa continuano a vincere e convincere e si lanciano nel migliore dei modi verso il primo vero ostacolo dei, i quarti di finale contro ladetentore del titolo. I britannici ci credono e non partono battuti, come dichiarato ieri nel post gara. Le parole di Phil Foden: “Cercheremo di dare tutto per passare. Sarà una grande sfida per noi e in una bella giornata,farcela”. Il commento di Eric Dier: “La? Ovviamente quando arrivi ai quarti di finale della Coppa del Mondo, tutti sono molto forti. Sono davvero un’ottima squadra, con grandi giocatori, ma lo siamo anche noi. Mbappé è un grande giocatore, ma dobbiamo difendere da squadra, questa è la cosa più importante. Sono due squadre molto forti, non credo che ...