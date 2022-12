Mondiali 2022 | stasera il Brasile a caccia dei quarti | Calendario partite | diretta tv | risultati e ascolti

(Di lunedì 5 dicembre 2022)64, 32 squadre, 8 gironi: dove e quando seguire i match, vedere ie scoprire glitv di ogni singolo incontro? Qui su DavideMaggio.it tutto quello che c’è da sapere suidi calcio in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre, garantiti dalla Rai sulle reti Rai 1, Rai 2 e Rai Sport, insieme allo streaming (Rai Play) e alla radio (Rai Radio 1). Ecco ilcompleto. Ottavi di oggi, lunedì 5 dicembre Dopo l’accesso aidi Olanda, Argentina, Francia e Inghilterra, oggi altre quattro squadre si giocano il passaggio del turno: Giappone-Croazia: ore 16.00, Rai 1 Telecronaca: Luca De Capitani e Sebino ...

