Mondiali 2022 | Brasile-Corea 4-1 | verdeoro ai quarti contro la Croazia

'ILi sto vedendo, sono in Qatar perché la Fifa prende 7 miliardi e mezzo. Io per i soldi non li avrei fatti in Qatar. Nel calcio di oggi ci sono troppi soldi e troppe promesse, perché non ...Thiago Silva, 6,5: là dietro il lavoro è poco, allora si concede qualche sortita offensiva come alla mezz'ora quando offre a Richarlison il pallone del tris. Danilo, 6: con gli esterni sinistri fuori ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Brasile-Corea del Sud, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Tutto facile per la selezione verdeoro che gioca ...Guarda gli highlights dell’ottavo di finale dei Mondiali di Qatar 2022 tra Brasile e Corea del Sud. I gol e le emozioni della sfida Il Brasile del joga bonito firma il più bel primo tempo dei Mondiali ...