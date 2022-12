Corriere dello Sport

ROMA -da papà per Sergej- Savic già tornato dal Mondiale. Uscito di scena con la Serbia ai gironi, è volato dalla famiglia per abbracciare Irina, sua figlia. La piccola è nata quando lui ...Commenta per primofinite per la Lazio . Come mostrato dalla stessa società sui canali social ufficiali, i ... Unici assenti Vecino eimpegnati ai mondiali. Si uniranno al resto del ... Milinkovic, vacanze da papà: finalmente conosce la sua Irina Con un video sui propri profili social la Serie A ha riproposto lo splendido assist di tacco di Milinkovic per Immobile contro la Fiorentina ...I due giocatori possono adesso riposarsi. Dopo una prima parte ricca di impegni con la maglia della Lazio, il Mondiale in Qatar ha messo a dura prova le condizioni fisiche dei due bianoccelesti.