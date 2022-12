Milano | cade un albero in centro in pieno giorno e travolge le auto parcheggiate | strada chiusa e vigili del fuoco al lavoro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Unè crollato inin zona Sant’Ambrogio-via De Amicisndo anche un paio di. Un forte boato ha accompagnato la caduta del tronco e laè stata. L’incidente è accaduto inin una zona centrale e molto frequentata della città: per una fortunata casualità non si sono verificate conseguenze gravi per le persone. Idelsono intervenuti per tagliare a pezzi l’e rimuoverlo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

