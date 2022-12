(Di lunedì 5 dicembre 2022), 5 dic. (Adnkronos) - Un elegante 'effetto cometa' con fili di luce oro e stelle bianche per illuminare a, fino al 6 gennaio,all'insegna della piena sostenibilità: per la prima volta, infatti, il principale asse commerciale della città, da piazzale Loreto fino ai caselli di Porta Venezia (anch'essi illuminati), una delle passeggiate commerciali più lunghe d'Europa con una media di 150.000 persone al giorno, che durante il periodo di Natale raddoppia, si accende con il supporto di energia sostenibile prodotta dainstallati da Enel X, in forma temporanea, sui terrazzi dei caselli di Porta Venezia.in grado di produrre circa 2 kW di corrente elettrica per 5 ore integrando ...

La Svolta

Si sonole luci dell'Allianz Cloud sul grande padel. Stamattina alle 9 ha infatti preso il via lo spettacolo delPremier Padel 1, con le prime 12 partite del tabellone principale, in attesa che ...TinteTinte forti, come il blu, il rosso rubino, l' ambra e il giada servono per creare ... MPM - MATERIALI PROTETTIVIsu Edilportale.com Ultimo'ora: Milano: accese con integrazione di pannelli solari luci natalizie in corso Buenos Aires Milano, 5 dic. (Adnkronos) – Un elegante ‘effetto cometa’ con fili di luce oro e stelle bianche per illuminare a Milano, fino al 6 gennaio, corso Buenos Aires. Luci all’insegna della piena sostenibili ...Accese in porta Venezia le tradizionali luci natalizie che illuminano la via dello shopping milanese con pannelli solari ricaricabili installati da Enel X, in collaborazione con Enel, Nhood, Confcomme ...