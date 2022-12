Milan | Rafael Leao | “Arriveranno altri gol” Indizio sul rinnovo?

Commenta per primo I tifosi delattendono con ansia il rinnovo diLeao e l'attaccante portoghese continua a mandare segnali. Il club rossonero ha pubblicato sui social un video con tutti i gol nel 2022 dell'ex Lille, ......enormi. Avrà sicuramente una grande carriera ma al momento sta vivendo le normali difficoltà che ha un giocatore giovane. Difficoltà che nella sua squadra di club non sente. Anzi, al...I Red Devils sarebbero interessati anche a diversi giocatori che militano in Italia, come Denzel Dumfries, Andrè Onana e Lautaro Martinez dell'Inter e a Rafael Leao del Milan. Riguardo al club ...Oggi sarà l'ultimo giorno dedicato agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Si conoscerà dunque, alla fine della giornata, il quadro completo dei quarti di finale che ...