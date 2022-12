Milan | Pioli | “Dopo il lockdown qualcosa cambiò | Ibra determinante nella crescita della squadra”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ospite a Sky Calcio Club, Stefanoha ripercorso la sua esperienza al, dalle difficoltà iniziali fino allo scudetto: “Ho sempre avuto il sostegno dell’area tecnica. Gazidis si è comportato in modo molto chiaro e diretto sia con me che con i giocatori. Quando si parlava di Rangnick, ci disse di non leggere nulla di quello che scriveva la stampa e che tutti eravamo sotto esame. Abbiamo pensato solo a lavorare. Alla ripresa degli allenamentiilera cambiato. Perdemmo la prima gara, contro la Juventus, ma da lì in poi tutto fu diverso“. L’allenatore dei rossoneri ha poi aggiunto: “Due situazioni mi hanno aiutato più di tutte: fin dal primo giorno in cui ho messo piede aello mi sono sentito bene; il confronto con Maldini e Massara mi ha poi dato più ...