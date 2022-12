Milan | Pioli | “Ci sono tanti allenatori che mi hanno influenzato”

Altro riconoscimento importante per il Mister del, Stefano. Ha vinto il Premio Gentleman FairPlay. Le sue parole durante l'evento... Stefanoè ormai l'uomo copertina del. Un allenatore che ha stupito tutti dimostrando di ...Se no, cavoli loro...": lo racconta con un sorriso il tecnico delStefanoche ha ricevuto il Premio Gentleman Allenatori Gigi Simoni 2021/2022 nella sede della Lega B alla presenza del ...Lo ha detto Stefano Pioli, premiato in Lega B come ‘Gentleman Allenatore ... e la stanno rispettando” ha aggiunto il tecnico del Milan. “Penso che ci sia una stella lassù che si chiama Gigi Simomi e ...Milan, Calabria con il gruppo a Dubai Ci sarà anche Davide Calabria nel ritiro a Dubai. Il terzino destro sta infatti recuperando dopo l'infortunio, spera di essere arruolabile per la ripresa della ...