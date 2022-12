Milan | Leao dà segnale positivi sul rinnovo con i rossoneri sui social network

M: non preoccuparti, a Primaticcio c'è la M1 Non bastasse, anche ilCampione d'Italia è stato intercettato Maldini e Massara, al telefono il 6 novembre Mald: Ricky hai sentito Rafa () per ...Pioli dunque fa il tifo per Theo Hernandez e Olivier Giroud, due simboli del suoe pedine fondamentali anche per lo scacchiere di Deschamps. Chissà come l'avrà presa, anche lui in corsa ...Il Milan spera di trattenere Leao, ma l'irruzione del Real Madrid in scena può cambiare tutto: il piano dei 'Blancos' per il portoghese ...Charles de Ketelaere è uno dei temi toccati da Stefano Pioli. L’allenatore del Milan ha risposto a Sky Sport: “Charles è un centrocampista che deve svariare. Io gli do libertà, anche se un compito sen ...