Milan | De Ketelaere raggiungerà la squadra direttamente a Dubai

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Charles Deildal Belgio, dove è tornato con il resto della nazionale Dopo la delusione Mondiale Charles Deè tornato in Belgio per godersi qualche giorno di vacanza prima di ritornare a disposizione di Pioli. Il calciatore belgailil 13 dicembre, giorno in cui è fissata l’amichevole con l’Arsenal. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

