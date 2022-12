Milan | Calabria vicino al rientro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le condizioni di Davide, terzino del, dopo l’infortunio accusato prima della pausa per il Mondiale Sky Sport ha dato dei nuovi aggiornamenti su Davide. Il terzino delsta proseguendo in questi giorni il proprio percorso di recupero aello. Nei prossimi giorni è però previsto ilin gruppo nel ritiro dei rossoneri a Dubai. L'articolo proviene da Calcio News 24.

