Michele Migliaccio | da artigiano a imprenditore | adesso vola su Tik Tok Vi sveliamo perché

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milanese, ma con una famiglia umile di origine siciliana. Suo padre è un noleggiatore di auto con conducente, sua madre una casalinga. Una storia come tante altre, ma ricca di emozioni., influencer, e tanto altro ancora. Per comprendere il suo successo occorre fare un passo indietro. Operazione rewind.vive in un quartiere duro della periferia di Milano. "Sono cresciuto a Cesano Boscone", dice. "Un quartiere dove si nasce in fretta. Dopo le scuole medie mi sono trasferito ancora alla periferia di Milano e nel 2004 ho iniziato a fare il consulente immobiliare". Si distingue come miglior venditore d'Italia su 2 mila consulenti. "Da quel momenti ho deciso di mettermi in proprio creando un nuovo marchio immobiliare. Anni forti, in cui tutto è andato a gonfie vele. Poi è arrivata ...