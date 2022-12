“Mi sposo” Cristiano Malgioglio | l’annuncio bomba in diretta “Il tuo fidanzato…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022)è stato ospite di Ballando con le stelle e in occasione della puntata di venerdì 2 dicembre è stato ballerino per una notte. Il celebre paroliere è ricercatissimo in questo periodo, ma va solo dove si sente a casa. Milly Carlucci è una sua grande amica, tra i due c’è stima, e per questo motivo ha accettato di partecipare al programma. Nel frattempointanto scalpita per il debutto del suo nuovo programma che si intitola “Mi casa es tu casa”. Si tratta di uno show in cui il cantante indosserà i panni di conduttore ed intervisterà personaggi noti, sulla falsa riga di quello che è stato “A raccontare comincia tu” della compianta Raffaella Carrà. Il programma, originariamente pensato per Rai3, è stato poi spostato nel palinsesto di Rai2, dove debutterà a breve. Leggi anche: ...