Meteo Roma del 05-12-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 dicembre 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino su tutte le regioni con piogge sparse al Nord Est neve oltre 700 metri al pomeriggio precipitazioni lungo l’arco alpino con neve oltre 700 900 m nuvoloso altrove con tempo asciutto in serata pioggia su tutte le regioni con neve sulle Alpi oltre i 600 metri è in Appennino oltre gli 800 1200 m al centro al mattino nuvolosità irregolare sul versante tirrenico con locali piogge sulle coste poco nuvoloso al al pomeriggio cieli nuvolosi su tutte le regioni con deboli piogge sui settori tirrenici in serata piogge sparse su tutti i settori con neve in Appennino oltre 1400 1500 m più asciutto sulle coste protesi al sud Al mattino isolate piogge su campagna in Sardegna variabilità asciutto altrove al pomeriggio pioggia tra Campania Molise Puglia settentrionale asciutto altrove ...