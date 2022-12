Mercoledì | Jenna Ortega rivela quale film horror le ha fatto venire gli incubi per anni

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 5 dicembre 2022), che interpretaAddams nell'omonima serie Netflix, ha svelato il titolo deldell'orrore che le ha procuratoricorrenti., l'amatissima star di, ha parlato per la prima volte delche ha visto da bambina e che l'ha tormentata per molti, troppi. Prima della serie di Tim Burton, l'attrice ha avuto un ruolo nella seconda stagione di You, oltre ad aver recitato in Insidious 2, Scream, Studio 666 e X. Considerata la sua predilezione per il genere, è comprensibile presumere checondivida conAddams un certo interesse nei confronti di tutto ciò che è spaventoso e ...