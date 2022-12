Meglio non sottovalutare l’Inghilterra

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Questo Mondiale ci ha abituato talmente tanto alle sorprese che la prima mezz’ora di Inghilterra-Senegal deve aver fatto credere a molti che anche per la Nazionale di Southgate stesse per arrivare un brutto scherzo. Nonostante i buoni risultati ottenuti nel girone, intorno alcontinua ad aleggiare un po’ di scetticismo, almeno tra i cosiddetti addetti ai lavori, soprattutto per quanto riguarda la selezione delle formazioni, tra posizioni assegnate ed esclusioni eccellenti. Non che la stessa cosa non accada per quasi ogni grande Nazionale, ma, più della Francia o del Brasile tra le favorite in questo torneo, sembra sempre chiamata a dover dimostrare qualcosa di più. Da questo punto di vista l’ottavo di finale contro il Senegal ha dato risposte incoraggianti. Il Senegal aveva iniziato bene La nazionale di Aliou Cissé si era ...

