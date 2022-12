Mbappé nasconde lo sponsor della birra | ecco il motivo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) DOHA (QATAR) - "Pagherò le ammende di tasca mia" . Kylianè pronto ad assumersi le responsabilità per le mancate presenze in conferenza stampa: "Il silenzio è una mia decisione personale e non ...

DOHA (QATAR) - "Pagherò le ammende di tasca mia" . Kylianè pronto ad assumersi le responsabilità per le mancate presenze in conferenza stampa: "Il silenzio è una mia decisione personale e non voglio che ne vada di mezzo la Federazione" ...No alla birra sponsor del Mondiale Secondo L'Équipe ,non vuole essere associato a Budweiser , uno degli sponsor principali della Coppa del Mondo in Qatar, che già alla vigilia del Mondiale ...