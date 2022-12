‘Maurizio racconta…’ | Niccolò Campriani il miglior olimpionico per percentuale di gare disputate?

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022)L’ATLETA CON LARESA ALLE OLIMPIADI? Fabio Basile/Manuel Lombardo; Vito Dell’Aquila/Simone Alessio; Sofia Goggia/Federica Brignone. Cosa hanno in comune questi tre accoppiamenti di atleti azzurri? Oltre ad appartenere alle stesse discipline sportive (judo, taekwondo e sci Alpino rispettivamente), i primi atleti nominati sono diventati campioni olimpici, mentre i secondi ancora non lo sono stati – al massimo campioni iridati seniores o juniores, avendo addirittura vinto di più in generale, ma non l’oro a Cinque Cerchi. In tutti i casi stiamo parlando di campioni straordinari, ma questa particolarità mi fa domandare: quali sono le dinamiche affinché certi atleti possano scalare la vetta dell’olimpo, mentre altri non lo hanno raggiunto (o raggiungeranno) mai? Nel corso della storia abbiamo potuto assistere a ...